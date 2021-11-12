У вингера молодежки Динамо Самбы Диалло есть все шансы в ближайшее время пополнить главную команду киевлян.

"Самба Диалло привлечен к тренировочным занятиям первой команды Динамо. Той, которая пока без сборников.

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И есть обоснованные подозрения, что с сегодняшнего дня сенегалец там пропишется уже на постоянной основе. Мало того, в следующем матче с Черноморцем вполне возможен его дебют. Будем считать это нашим прогнозом", – сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Напомним, 18-летний сенегалец стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА, оформив 5 голов в 4 матчах.

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