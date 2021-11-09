"Мені сподобався Шапаренко. Дивився на нього і розумів, що теж хочу так грати.

"Повністю сконцентрований на Динамо": Діалло відреагував на чутки про інтерес Манчестер Сіті

У чому його сила? Перш за все він дуже легко і м'яко приймає м'яч. Далі контроль. Робота з м'ячем у нього на дуже високому рівні. Я відразу зрозумів, що це гравець з великим майбутнім", – сказав Діалло у коментарі SportArena.

Нагадаємо, 18-річний сенегалець став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА, оформивши 5 голів у 4 матчах.

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