Мілан та Інтер зустрілися у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2022/23 (0:2). Рахунок і огляд матчу, який зіграли 10 травня 2023-го, читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Мілан – Інтер, стартував 10 травня о 22:00 за Києвом. Мало хто на старті сезону очікував побачити саме таку пару у півфіналі Ліги чемпіонів, однак пазл склався ідеально. Вдалий жереб, збіг обставин і, безумовно, сила самих італійських клубів у сукупності подарували два дербі Мадонніна, переможець якого зіграє у фіналі ЛЧ проти сильнішого в парі Реала та Манчестер Сіті. Мадридська гра у вівторок завершилася миром – 1:1. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як склався перший півфінал на Сан-Сіро у Мілані.

Сюрпризи і вимушені зміни – лідери залишилися поза грою

Сімоне Індзагі не міг розраховувати на лідера оборони і водночас екс-капітана Мілана Шкріняра, який продовжує заліковувати травму. Тріо центрбеків "нерадзуррі" склали Бастоні, Ачербі та Дарміан. В атаці замість Лукаку, який за останній місяць забив кілька важливих голів, доволі несподівано вийшов Джеко. Боснієць не забивав більше трьох місяців, і лише в позаминулому турі розродився дублем у ворота Верони. Втім, Індзагі віддав перевагу саме 37-річному ветерану.

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Були проблеми й у Мілана. Рафаел Леау, який травмувався в дебюті матчу з Лаціо, не встиг відновитися. Португалець не потрапив навіть до заявки. Як наслідок, замість лідера "россонері" зліва в атаці діяв Браїм Діас, а справа з'явився Салемакерс. На вістрі, зрозуміло, вийшов 36-річний Олів'є Жиру – дуель центрфорвардів-ветеранів на Сан-Сіро.

До слова, Інтер ще ніколи не перемагав Мілан у Лізі чемпіонів – 2 нічиї та 2 поразки. А от на внутрішній арені у сезоні 2022/23 "нерадзуррі" поки переважають свого опонента. Мілан виграв перше дербі делла Мадонніна в чемпіонаті (3:2), але потім Інтер сповна відігрався в Суперкубку (3:0) та обіграв команду Піолі у другому колі (1:0).

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Подвійний удар Інтера за 11 хвилин – шокуючий старт для Мілана Одразу після свистка арбітра команди кинулися в пресинг, вступаючи у відбір за першої ж нагоди. Купа боротьби в центрі поля і жодного моменту – підсумок стартової 5-хвилинки. Жоден із суперників не захопив контролю над ходом гри. Здавалося. Нічого не віщувало того, що сталося далі. Чалханоглу подав кутовий, Джеко у боротьбі просто знищив Калабрію і ефектно в дотик відправив м'яч під поперечину. 1:0 за Інтером – хід Сімоне Індзагі, який вирішив дати шанс боснійцю, виправдав себе дуже швидко. Джеко у віці 37 років і 54 дні став другим настаршим автором гола в півфіналах ЛЧ – попереду лише Раян Гіггз (37 років і 148 днів). Це було не все. На 11-й хвилині "нерадзуррі" загнали червоно-чорну частину стадіону у стан шоку. Дімарко зліва віддав у центр, Лаутаро пропустив, Мхітарян проскочив двох суперників і розстріляв Меньяна. Подвійний удар від колишнього дуету з Роми і жахливий старт для Мілана – такого не очікував ніхто. Команда Піолі поплила. Чалханоглу влучив у стійку, а Мхітарян – у Меньяна. Неприємності Мілана не обмежилися двома пропущеними голами. Беннасер не зміг продовжити гру і вже до 20-ї хвилини поступився місцем на полі Мессіасу. Сім ударів Інтера проти жодного у Мілана – і це лише за половину тайму. Команда Піолі явно не відповідала статусу півфіналіста ЛЧ. Нокаут, який не відбувся – VAR зіграв за Мілан, який почав оживати Після фіаско на старті "россонері" бодай почали доходити до штрафного суперників. Калабрія п'ятою (!) замикав простріл з флангу. Неточно. А в наступній атаці Інтер заробив пенальті. Лаутаро легко пошив у дурні К'яера і впав у боротьбі з Сімоном та Томорі. Хесус Мансано вказав на позначку, але після перегляду VAR змінив рішення. Мілан видихнув – це міг бути нокаут. Наприкінці тайму "россонері" навіть влаштували щось на зразок штурму, проте якось надто хаотично. Ривки Діаса не без фолів зупиняли гравці Інтера, що дуже нервувало іспано-марокканського хавбека. З'явилися і удари, проте до Онана так жоден і не долетів. Рафи Леау відчутно бракувало. 0:2 після першого тайму, який прихильники Мілана воліли б забути. За цифрами начебто і не так погано, але жалюгідні перші 30 хвилин і рахунок на табло свідчили про інше.

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Старт другого тайму краще вдався Мілану, який мав скорочувати відставання. Тоналі розкішно вивів Мессіаса майже віч-на-віч, проте Жуніор обвідним ударом не влучив у дальній кут. Найкращий шанс команди Піолі, яка тут же ледь не пропустила втретє. Джеко вивалився на побачення з Меньяном, але французький кіпер врятував!

Круніч несподівано продерся ледь не у штрафний Інтера, але Дімарко класно зіграв у відборі. Індзагі тут же відреагував, кинувши у центр поля Брозовіча замість Мхітаряна. У Мілана вийшли Оріджі та Чау, але супермомент був у Сандро Тоналі. Жиру скинув під удар вісімці Мілана, який влучив у стійку! Не пощастило. До слова, дуже активно вийшов Оріджі, який зліва заграв куди гостріше за Салемакерса. Саме він розігнав цю атаку, у якій ледь не забив Тоналі.

Був шанс і у Інтера. Після помилки "россонері" у власному штрафному бив Дарміан, проте цю спробу заблокували. Круніч відверто "вставив" Бастоні під час подачі кутового – Мансано прогавив, VAR не підказав. На 85-й хвилині Мілан мав останній шанс, щоб покращити своє становище перед матчем-відповіддю, але Тео зі штрафного зарядив вище. Додали номінальні господарі у другому таймі, проте все вирішили стартові 11 хвилин.

0:2 – Джеко і Мхітарян, яким на двох 71 рік, принесли Інтеру першу перемогу над Міланом у Лізі чемпіонів, яка наблизила "нерадзуррі" до фіналу. У вівторок, 16 травня, команді Стефано Піолі потрібно відігрувати два м'ячі.

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