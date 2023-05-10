Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ
Мілан та Інтер зустрілися у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2022/23 (0:2). Рахунок і огляд матчу, який зіграли 10 травня 2023-го, читайте на "Футбол 24".
Матч, як і онлайн-трансляція Мілан – Інтер, стартував 10 травня о 22:00 за Києвом. Мало хто на старті сезону очікував побачити саме таку пару у півфіналі Ліги чемпіонів, однак пазл склався ідеально. Вдалий жереб, збіг обставин і, безумовно, сила самих італійських клубів у сукупності подарували два дербі Мадонніна, переможець якого зіграє у фіналі ЛЧ проти сильнішого в парі Реала та Манчестер Сіті. Мадридська гра у вівторок завершилася миром – 1:1. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як склався перший півфінал на Сан-Сіро у Мілані.
Сюрпризи і вимушені зміни – лідери залишилися поза грою
Сімоне Індзагі не міг розраховувати на лідера оборони і водночас екс-капітана Мілана Шкріняра, який продовжує заліковувати травму. Тріо центрбеків "нерадзуррі" склали Бастоні, Ачербі та Дарміан. В атаці замість Лукаку, який за останній місяць забив кілька важливих голів, доволі несподівано вийшов Джеко. Боснієць не забивав більше трьох місяців, і лише в позаминулому турі розродився дублем у ворота Верони. Втім, Індзагі віддав перевагу саме 37-річному ветерану.
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Були проблеми й у Мілана. Рафаел Леау, який травмувався в дебюті матчу з Лаціо, не встиг відновитися. Португалець не потрапив навіть до заявки. Як наслідок, замість лідера "россонері" зліва в атаці діяв Браїм Діас, а справа з'явився Салемакерс. На вістрі, зрозуміло, вийшов 36-річний Олів'є Жиру – дуель центрфорвардів-ветеранів на Сан-Сіро.
До слова, Інтер ще ніколи не перемагав Мілан у Лізі чемпіонів – 2 нічиї та 2 поразки. А от на внутрішній арені у сезоні 2022/23 "нерадзуррі" поки переважають свого опонента. Мілан виграв перше дербі делла Мадонніна в чемпіонаті (3:2), але потім Інтер сповна відігрався в Суперкубку (3:0) та обіграв команду Піолі у другому колі (1:0).
Нереалізація може дорого обійтися Мілану, якому тепер потрібен подвиг
Старт другого тайму краще вдався Мілану, який мав скорочувати відставання. Тоналі розкішно вивів Мессіаса майже віч-на-віч, проте Жуніор обвідним ударом не влучив у дальній кут. Найкращий шанс команди Піолі, яка тут же ледь не пропустила втретє. Джеко вивалився на побачення з Меньяном, але французький кіпер врятував!
Круніч несподівано продерся ледь не у штрафний Інтера, але Дімарко класно зіграв у відборі. Індзагі тут же відреагував, кинувши у центр поля Брозовіча замість Мхітаряна. У Мілана вийшли Оріджі та Чау, але супермомент був у Сандро Тоналі. Жиру скинув під удар вісімці Мілана, який влучив у стійку! Не пощастило. До слова, дуже активно вийшов Оріджі, який зліва заграв куди гостріше за Салемакерса. Саме він розігнав цю атаку, у якій ледь не забив Тоналі.
Був шанс і у Інтера. Після помилки "россонері" у власному штрафному бив Дарміан, проте цю спробу заблокували. Круніч відверто "вставив" Бастоні під час подачі кутового – Мансано прогавив, VAR не підказав. На 85-й хвилині Мілан мав останній шанс, щоб покращити своє становище перед матчем-відповіддю, але Тео зі штрафного зарядив вище. Додали номінальні господарі у другому таймі, проте все вирішили стартові 11 хвилин.
0:2 – Джеко і Мхітарян, яким на двох 71 рік, принесли Інтеру першу перемогу над Міланом у Лізі чемпіонів, яка наблизила "нерадзуррі" до фіналу. У вівторок, 16 травня, команді Стефано Піолі потрібно відігрувати два м'ячі.
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