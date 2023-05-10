22 травня Ювентус дізнається, на скільки очок його остаточно оштрафують.

У понеділок, 22 травня, відбудеться нове слухання Федерального апеляційного суду у справі Ювентуса про приріст капіталу, на якому туринський клуб отримає новий вирок.

Ювентус знову оштрафують – клуб сподівається на -9 очок

Як інформує Gazzetta dello Sport, "Стара синьйора", як і раніше, може втратити 15 очок у турнірній таблиці. Водночас джерело зазначає, що ймовірність такого результату дуже мала. Повідомляється, що найімовірніше, штраф Ювентуса буде скорочено.

Раніше Gazzetta dello Sport і сайт Tutto Juve зазначали, що, скоріш за все, з Ювентуса буде знято 9 очок.

Зазначимо, що 22 травня туринці зіграють виїзний матч 36 туру Серії А з Емполі.

Ювентус обіграв Аталанту завдяки голу дебютанта – туринці піднялися на 2 місце, зробивши заявку на ЛЧ