Ді Марія травмувався у дебютному поєдинку за Ювентус – під загрозою участь на ЧС-2022
Півзахисник Ювентуса Анхель Ді Марія може не зіграти у найближчих поєдинках туринців у поточному сезоні.
Поєдинок з Сассуоло завершився не надто вдало для Ді Марії – аргентинець зазнав травми після 65 хвилин, проведених на полі, повідомляє Goal.
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Наразі в Анхеля виявили травму привідного м'яза, але серйозність його пошкодження буде оцінена протягом 10 днів. Існує ризик, що Ді Марія може навіть пропустити ЧС-2022, який відбудеться з листопада по грудень 2022 року.
Додамо, що Анхель зіграв лише в одному офіційному поєдинку за Ювентус, в якому відзначився голом та асистом.
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