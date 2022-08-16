"Стара синьйора" вдало стартувала в Серії А 2022/23, розбивши вдома Сассуоло. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Три очки туринцям принесли влучні удари Анхеля Ді Марії та Душана Влаховіча (останній оформив дубль). Для аргентинця цей гол став дебютним у футболці Ювентуса – на 26-й хвилині Анхель класно пробив з льоту, вразивши ворота "нероверді". М'яч відскочив від газону, перелетів Консільї та опинився в сітці.

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Незадовго до перерви Влаховіч реалізував пенальті, який сам же і заробив. На старті другої половини гри серб оформив дубль. Сассуоло невдало вийшов з оборони, Ді Марія перехопив м'яч і віддав на Влаховіча, який вразив ближній кут.

Сассуоло мав кілька нагод, щоб забити свій гол, але надійно діяв Маттіа Перін. 3:0 – впевнений старт Ювентуса в новому чемпіонаті.