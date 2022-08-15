Верона в рамках 1-го туру Серії А 2022/23 зазнала нищівної домашньої поразки від Наполі (2:5). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 1-й тур

Верона – Наполі – 2:4

Голи: Лазанья, 29, Анрі, 48 – Кварацхелія, 37, Осімхен, 45+3, Зєліньскі, 55, Лоботка, 65, Політано, 79

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Верона у першому матчі сезону приймала Наполі. Гості краще розпочали зустріч, змарнувавши кілька хороших моментів у перші 25 хвилин – удари Осімхена, Кварацхелії та Лосано з меж штрафного пройшли повз ліву стійку. Господарі покарали за марнотратство голом на 29-й хвилині, забитим внаслідок подачі з кутового та скидки під замикання Лазаньї. 1:0!

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Втім, вже на 37-й неаполітанці зрівняли рахунок зусиллями Кварацхелії – грузинський новачок партенопейців прилетів на навіс Лосано з правого флангу, пробивши головою в лівий нижній кут. 1:1! У компенсований же до першого тайму час підопічні Лучано Спалетті ще й вперед вирвались, практично повторивши гол Лазаньї – тільки тепер замикав Осімхен. 1:2!

За дві хвилини по перерві Верона зрівняла рахунок завдяки вдалому кросу Фараоні на голову Анрі. На жаль для вболівальників господарів, щастя знову тривало недовго. Всього через сім хвилин Кварацхелія вивів Лосано віч-на-віч з голкіпером, а Ірвін пробив повз нього – 2:3!

На 65-й хвилині шанси веронців на камбек почали падати до нуля: Лоботка відкрився у центрі, пройшов з м'ячем до лінії штрафного й ефектно поклав його у дальній нижній кут – 2:4! На 79-й же хвилині свіжий Політано добив Верону п'ятим голом. За ним прилетів і шостий, однак його не зарахували через офсайд. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Наполі з рахунком 2:5!

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