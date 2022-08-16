Полузащитник Ювентуса Анхель Ди Мария может не сыграть в ближайших матчах туринцев в текущем сезоне.

Поединок с Сассуоло завершился не слишком удачно для Ди Марии – аргентинец получил травму после 65 минут, проведенных на поле, сообщает Goal.

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Сейчас у Анхеля обнаружили травму приводной мышцы, но серьезность ее повреждения будет оценена в течение 10 дней. Есть риск, что Ди Мария может даже пропустить ЧМ-2022, который состоится с ноября по декабрь 2022 года.

Добавим, что Анхель сыграл лишь в одном официальном поединке за Ювентус, в котором отличился голом и ассистом.

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