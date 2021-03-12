ПСЖ переконав свого ветерана Анхеля Ді Марію не покидати Париж.

Анхель Ді Марія залишив свій підпис на новому контракті з ПСЖ, тепер співпраця між сторонами розрахована до літа 2022-го з можливістю продовження ще на сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, влітку 2015 року ПСЖ придбав аргентинця у Манчестер Юнайтед за 63 млн євро. У нинішньому сезоні Ліги 1 Анхель провів 19 матчів, в яких відзначився трьома голами та 8-ма асистами.

За інформацією ЗМІ, в послугах Ді Марії були зацікавлені Тоттенхем та Ювентус.

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