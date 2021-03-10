В рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ не переграв Барселону, але пройшов за сумою двох матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

ПСЖ після звитяги на Камп Ноу рахунком 4:1 став безумовним фаворитом на прохід у чвертьфінал, однак у Барселони залишалася надія на Ремонтаду. Під цим гаслом пройшов увесь місяць підготовки до паризького поєдинку в Парижі. Рональд Куман у ньому вирішив здивувати стартовим складом, відмовившись від переможної схеми 3-5-2 заради гри в 4-3-3 – по суті, він повторив основу з першої зустрічі, але замість травмованого Піке вийшов Мінгеса.

ПСЖ – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Маурісіо Почеттіно відповів взаємністю – на поле вийшли всі герої каталонського розгрому, окрім хворого на COVID-19 Кіна. Його на правому фланзі атаки замінив Дракслер, хоча всі очікували побачити тут Ді Марію.

ПСЖ активніше розпочав поєдинок, організувавши кілька непоганих атак і заробивши низку стандартів. На 5-й хвилині після одного з них Гуйє пробивав головою, але вийшло неточно. Втім, Барса дуже швидко перехопила ініціативу – і не просто перехопила, а й стала конвертувати її у моменти високої якості.

Вже на 9-й хвилині забивати зі штрафного з 23-х метрів міг Мессі. М'яч пролетів над правою дев'яткою, а вже за хвилину класну гольову нагоду отримав Дембеле – він увійшов на лівий край карного майданчика та вистрілив низом у дальній кут. Навас парирував. На 13-й Усман класно змістився на межу півкола й завдав потужного удару, однак вийшло неточно. Мбаппе огризнувся проходом до лінії штрафного і пробив у тер Штегена.

Барсу цей момент парижан аж ніяк не знітив. Каталонці продовжили тиснути: так, на 19-й хвилині Дембеле знову увірвався на лівий фланг карного майданчика й спрямував м'яч у дальній кут, а на 21-й Дест хитнув Курзава на правому краю й пробив у ближню дев'ятку – в першому випадку ПСЖ врятував Навас, а в другому за Париж зіграла поперечина!

Рівно через хвилину Дембеле прострілював на лінію воротарського під замикання Мессі, але Лео не вистачило миті для того, щоб наздогнати м'яч. За кільканадцять секунд після цього аргентинець прийняв м'яч у карному майданчику й пробив бісіклетою, але це було вже занадто слабко й неточно.

ПСЖ нічим не відповідав до 28-ї хвилини, коли Курзава вдався прохід лівим флангом. Його подальший простріл відправився точно в руки тер Штегену, однак це не мало значення – на дальній стійці впав Ікарді, якого в п'ятку ненароком вдарив Лангле. Ентоні Тейлор переглянув відеоповтор і без вагань призначив пенальті, а Мбаппе впевнено його реалізував. 1:0! Здавалося, що це кінець.

Втім, Барселона і не думала здаватись. На 33-й хвилині гості провели класну атаку з вриванням у штрафний без фінального удару, а на 34-й Дембеле вийшов віч-на-віч з Навасом – і пробив прямо в нього! Зрештою, конвертувати шалений тиск у гол на 37-й вдалося Мессі. Ліонель зробив все так, як і належить генію – прийняв пас від Педрі і метрів з 24-х зарядив у ліву дев'ятку. Без шансів для Наваса. 1:1!

ПСЖ колихнуло, а Барса пішла забивати другий гол. Вже на 38-й хвилині гості могли заробити пенальті внаслідок неоднозначного зіткнення Наваса з Дестом – Ентоні Тейлор прийняв бік парижан. На 42-й Бускетс вистрілив з правого краю штрафного у ближній кут, однак Навас парирував ногами, а Мбаппе у контратаці пробив у тер Штегена.

У компенсований же час каталонці таки заробили пенальті внаслідок грубої гри Курзава проти Грізманна. Арбітр навіть не переглянув повтор, вказавши на "позначку", а Мессі взявся виконувати вирок – і не забив! Навас парирував. Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

На старті другого тайму очікувалась навала каталонців, адже необхідно було забивати ще три голи. Втім, нічого такого не сталося. В перші 15 хвилин команди не створили жодного моменту (навіть по воротах не били), а темп зустрічі був низьким. Час невтомно наближував Барселону до безславного вильоту.

На 61-й хвилині каталонці прокинулись, ледь не забивши другий гол внаслідок шикарного закидання Альби на лінію воротарського – втім, Мессі довго обробляв м'яч, а захисники встигли кинутись під нього. Ліонель (а потім і Грізманн) так і не пробив по воротах. ПСЖ, своєю чергою, нічим не відповідав, хоча Маурісіо Почеттіно кинув у бій Ді Марію.

Барса ж обложила штрафний господарів, але наступного моменту довелося чекати аж до 69-ї хвилини, коли Бускетс замкнув подачу з кутового. Навас спокійно парирував. Ще за через шість хвилин забивати міг Дембеле, який летів замикати простріл на лінію воротарського. На жаль для гостей, Усман не встиг. Між цими епізодами був напівмомент у Альби – той отримав передачу на лівому куті карного майданчику, але замість удару вирішив покотити на лінію. Там нікого не опинилося. От, власне, і все, що створили "блаугранас" в середині другого тайму.

Рональд Куман на 79-й хвилині провів потрійну заміну, кинувши у бій Брейтвейта, Моріба та П'яніча, але все вже було зрозуміло. Барселона не могла відіграти три м'ячі за останні 10 хвилин. Каталонці здалися, що було помітно за їхньою активністю – гості понуро катали м'яч, лише раз пробивши по воротах з дистанції (Грізманн налякав тільки горобців). Парижани ж дозволили собі піти вперед, що могло вилитись у голи Ікарді та Мбаппе – обидва вривались на край штрафного та стріляли в ближню дев'ятку, запустивши м'яч на трибуни.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Ремонтади не сталося. ПСЖ за сумою двої матчів б'є Барселону із сумарним рахунком 5:2, впевнено крокуючи у чвертьфінал Ліги чемпіонів!

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