Анхель Ди Мария оставил свою подпись на новом контаркте с ПСЖ, теперь сотрудничество между сторонами рассчитано к лету 2022-го с возможностью продления еще на сезон, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, летом 2015 года ПСЖ приобрел аргентинца в МЮ за 63 млн евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 Анхель провел 19 матчей, в которых отметился тремя голами и 8-ю ассистами.

По информации СМИ, в услугах Ди Марии были заинтересованы Тоттенхэм и Ювентус.

ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти