Аргентина великою ціною вирвала перемогу над Бразилією (1:0) у фіналі Копа Амеріка.

Півзахисник "альбіселесте" Анхель Ді Марія показав понівечену ногу наступного дня після фіналу.

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Гомілкостоп зірки Аргентини розпух і виглядає відверто моторошно. Обидві команди не шкодували суперників, тому багато гравців завершували фінал з травмами. Наприклад, гетра захисника Гонсало Монтіеля була повністю закривавлена.

Серед цієї битви саме Ді Марія забив єдиний гол, який приніс аргентинцям перемогу над Бразилією і титул чемпіона Копа Амеріка.

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