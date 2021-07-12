Ди Мария показал последствия кровавого финала Копа Америка – нога хавбека ужасно распухла
19:47 - Читати українською
Аргентина большой ценой вырвала победу над Бразилией (1:0) в финале Копа Америка.
завершено
Полузащитник "альбиселесте" Анхель Ди Мария показал искалеченную ногу на следующий день после финала.
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Голеностоп звезды Аргентины распух и выглядит откровенно страшно. Обе команды не жалели соперников, поэтому многие игроки завершали финал с травмами. Например, гетра защитника Гонсало Монтиэля была полностью окровавленная.
Среди этой битвы именно Ди Мария забил единственный гол, который принес аргентинцам победу над Бразилией и титул чемпиона Копа Америка.
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