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Ді Франческо – після ганебної поразки від Фіорентини: Я не збираюсь йти у відставку

22:42 189 Читать на русском
Ді Франческо – після ганебної поразки від Фіорентини: Я не збираюсь йти у відставку
Ейсебіо Ді Франческо / Twitter

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо прокоментував розгромну поразку у 1/4 фіналу Кубка Італії проти Фіорентини.

"Можливо, це найважчий день для команди. Будь-який мій коментар буде зайвим. Раніше я ніколи не стикався з такими іграми. Сьогодні я повинен принести вибачення уболівальникам, які приїхали до Флоренції, щоб подивитися гру, і фанатам, які залишилися в Римі. Я уявляю, що вони відчувають.

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Можу сто раз сказати "вибачте". Думаю, команда потребує підтримки. Сьогодні не можна відвертатися від гравців, потрібно бути разом, згуртуватися. Коли справа доходить до такого жаху, потрібно пережити його разом. Не варто карати футболістів – вони отримали своє покарання на поле.

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Я буду розбирати цю ситуацію разом з командою. Ми побачили деякі проблеми, які необхідно виправити. Однак я відразу можу сказати, що не збираюся йти у відставку. Я ніколи про це не думав", – цитує Ді Франческо La Gazzetta dello Sport.

Кубок Італії1/4 фіналу

Фіорентина - Рома: Середа 30 січня 2019

Фіорентина
Матч завершено
7 : 1
Рома
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Теги
Італія Фіорентина - Рома Рома Рома Ейсебіо Ді Франческо Ейсебіо Ді Франческо
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