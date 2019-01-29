Рома розпочала перемовини щодо трансферу Віди

Екс-захисник Динамо Домагой Віда, який зараз захищає кольори Бешикташа, може продовжити кар'єру в Серії А.

За інформацією авторитетного італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, римський клуб зацікавлений у послугах хорватського оборонця. Бешикташ та Рома вже розпочали перемовини щодо потенційного трансферу гравця.

Маліновський погодився перейти в Рому, – Ді Марціо

Домагой також входить до сфери зацікавлень Фулхема, однак переїзд гравця на Туманний Альбіон малоймовірний. Наставника лондонського клубу Клаудіо Раньєрі відлякує цінник на Віду. Окрім цього, гравця запропонували міланському Інтеру.

До слова, раніше повідомлялось, що Рома розглядає можливість придбання півзахисників збірної України Віктора Циганкова та Руслана Маліновського.

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