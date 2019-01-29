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Рома розпочала перемовини щодо трансферу Віди

09:28 205 Читать на русском
Рома розпочала перемовини щодо трансферу Віди
Домагой Віда / reuters

Екс-захисник Динамо Домагой Віда, який зараз захищає кольори Бешикташа, може продовжити кар'єру в Серії А.

За інформацією авторитетного італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, римський клуб зацікавлений у послугах хорватського оборонця. Бешикташ та Рома вже розпочали перемовини щодо потенційного трансферу гравця.

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Домагой також входить до сфери зацікавлень Фулхема, однак переїзд гравця на Туманний Альбіон малоймовірний. Наставника лондонського клубу Клаудіо Раньєрі відлякує цінник на Віду. Окрім цього, гравця запропонували міланському Інтеру.

До слова, раніше повідомлялось, що Рома розглядає можливість придбання півзахисників збірної України Віктора Циганкова та Руслана Маліновського.

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Теги
Трансфери Домагой Віда Домагой Віда Рома Рома Бешикташ Бешикташ Туреччина Трансфери Чемпіонату Італії
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