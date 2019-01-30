Кубок Італії: Фіорентина знищила Рому, забивши 7 голів

Фіорентина приймала Рому у 1/4 фіналу Кубка Італії. "Фіалки" здобули перемогу з рахунком 7:1.

Кубок Італії, 1/4 фіналу

Фіорентина – Рома – 7:1

Голи: К’єза, 7, 18, 74, Мурієль, 33, Бенасси, 66, Сімеоне, 79, 89 – Коларов, 28

Вилучення: Джеко, 72 (Рома)

Валенсія зробила фантастичний камбек у матчі Кубка Іспанії проти Хетафе та вийшла в півфінал турніру

Фіорентина приймала Рому у 1/4 фіналу Кубка Італії. "Фіалки" почали матч активніше і вже на 7-ій хвилині завдяки старанням Федеріко К’єзи вийшли вперед, а ще через 11 хвилин 21-річний італієць оформив дубль. Рома зусиллями Коларова відіграла 1 гол, але до перерви рахунок вже був 3:1 на користь Фіорентини.

Після перерви ганьба "вовків" не завершилась. На 66-ій хвилині рахунок став 4:1. А ще через 5 хвилин вилучення отримав Едін Джеко, який з’явився на полі по перерві. У більшості Фіорентина забила ще тричі, зокрема Джованні Сімеоне оформив дубль.

Відтак перемога "фіалок" з рахунком 7:1. Підопічні Піолі проходять у півфінал Кубка Італії, а Рома ганебно покидає турнір.