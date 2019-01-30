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Ди Франческо – после позорного поражения от Фиорентины: Я не собираюсь уходить в отставку

30 января 22:42 94 Читати українською
Ди Франческо – после позорного поражения от Фиорентины: Я не собираюсь уходить в отставку
Эйсебио Ди Франческо / Twitter

Главный тренер Ромы Эйсебио Ди Франческо прокомментировал разгромное поражение в 1/4 финала Кубка Италии против Фиорентины.

"Возможно, это самый тяжелый день для команды. Любой мой комментарий будет лишним. Раньше я никогда не сталкивался с такими играми. Сегодня я должен принести извинения болельщикам, которые приехали во Флоренцию, чтобы посмотреть игру, и фанатам, которые остались в Риме. Я представляю, что они чувствуют.

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Могу сто раз сказать "извините". Думаю, команда нуждается в поддержке. Сегодня нельзя отворачиваться от игроков, нужно быть вместе, сплотиться. Когда дело доходит до такого ужаса, нужно пережить его вместе. Не стоит наказывать футболистов – они получили свое наказание на поле.

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Я буду разбирать эту ситуацию вместе с командой. Мы увидели некоторые проблемы, которые необходимо исправить. Однако я сразу могу сказать, что не собираюсь уходить в отставку. Я никогда об этом не думал", – цитирует Ди Франческо La Gazzetta dello Sport.

Кубок Италии1/4 финала

Фиорентина - Рома: Среда 30 января 2019

Фиорентина
Матч окончен
7 : 1
Рома
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Теги
Италия Фиорентина - Рома Рома Рома Эусебио Ди Франческо Эусебио Ди Франческо
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