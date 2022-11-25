Чемпіонат світу у Катарі продовжує дивувати як на полі, так і за його межами. Заступник головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів спробував виокремити найцікавіше з першого туру світової першості.

Фаворити Мундіалю наразі відверто розчаровують. Бельгія, яка програла в одні ворота Канаді, відскочила завдяки генію де Брюйне. Нідерланди намучилися з Сенегалом, продемонструвавши геть непереконливу гру. Англія, Франція, Бразилія, Португалія – від усіх цих команд вболівальники чекали значно більшого. Про казуси та фішки першого туру у черговому матеріалі "Футбол 24".

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