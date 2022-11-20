ЧС-2022: тренери УПЛ спрогнозували переможця – бойкот Луческу, відвертий фаворит і патріотизм
Наставники українських клубів спробували передбачити, хто виграє чемпіонат світу в Катарі.
У голосуванні взяли участь майже всі тренери команд УПЛ. Відмовився назвати свого фаворита лише Мірча Луческу. Результати однозначні – найбільше голосів отримала збірна Аргентини. Наставники Шахтаря, Інгульця та Зорі зробили патріотичний вибір.
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Аргентина: Юрій Гура (Олександрія), Юрій Вірт (Верес), Володимир Шаран (Минай), Олег Дулуб (Львів).
Англія: Едмар (Металіст 1925), Юрій Вернидуб (Кривбас).
Бразилія: Віктор Скрипник (Ворскла), Олег Ратій (Металіст), Роман Григорчук (Чорноморець).
Хорватія: Ігор Йовічевіч (Шахтар), Младен Бартуловіч (Інгулець).
Нідерланди: Патрік ван Леувен (Зоря).
Німеччина: Леонід Кучук (Рух).
Франція: Ярослав Вишняк (Колос).