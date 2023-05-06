"Шахтар грає на Арені Львів в ідеальних умовах, тут нічого сказати не можна, молодці, що взяли цей стадіон. Вони живуть там поруч, я був в "Emily Resort" – там ідеальні умови для проживання і тренувань. До Арени Львів їхати 10 хвилин, тому вони запрошують до себе всіх.

Інгулець зіграє домашній поєдинок з Шахтарем у Львові – раніше петровці відмовили у перенесенні матчу СК Дніпро-1

Зараз Поворознюк задумався, їхати чи ні. Тому що ми мали інформацію, що вони домовилися з Інгульцем, щоб зіграти на Арені Львів.

А ви спробуйте виграти в Петровому, де дме вітер, де нерівний газон. А так у Шахтаря склад дозволяє виграти в ідеальних умовах у будь-якого клубу. Але на мій погляд, це прямий хабар. Оплачувати проїзд, готель, це те ж саме, що дати грошей. Будемо називати речі своїми іменами", – сказав Фрідман в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, поєдинок між Інгульцем та Шахтарем заплановано на 13 травня, однак офіційної інформації про місце проведення матчу наразі немає. Раніше ЗМІ повідомляли, що команди домовились про перенесення матчу до Львова – петровці проживатимуть 5 днів в одному з львівських готелів за рахунок "гірників". Згодом президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що ініціатива про зміну стадіону йшла від нього – "червоно-жовті" "під шумок" хотіли в місті Лева відремонтувати коробку передач клубного автобуса.

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