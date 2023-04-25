"Мені розповідали, що возить і Шахтар під СК Дніпро-1, і СК Дніпро-1 – під Шахтар. Я трошки посидів у WhatsApp – є можливість десь акуратненько щось дізнаватись. Підтверджень я глобально не знайшов.

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Маю інформацію, що Шахтар пропонував бонус Львову. Але Львів програв СК Дніпро-1 (2:5) та бонус не отримав. Більше нікому нічого Шахтар не пропонував. Жодна з історій в мене підтверджень не знаходить.

Була в мене інформація, що СК Дніпро-1 також працює, що він стимулював Чорноморець проти Шахтаря (2:2). Тут також підтверджується лише той факт, що футболісти Чорноморця отримали преміальні за нічию. І начебто це премія від керівництва. І начебто СК Дніпро-1 нічого не давав.

Так само була інформація, що Металісту закривали б борги за зарплатні за матч з Шахтарем. Ви ж знаєте, що борги у Металіста мають своє джерело походження – це СК Дніпро-1 затримує гроші, про які там влітку домовлялися. Цю історію не можу перевірити, тому стверджувати не буду", – сказав Вацко у своєму YouTube-ефірі Вацко Live.

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