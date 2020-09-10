"Для деяких клубів не така важлива невизначеність, яку створив COVID-19. Ми ж не можемо змінитися за одну ніч і сказати: "Тепер ми хочемо поводитися, як Челсі". Клуби перебувають у різних ситуаціях, але зараз ми всі живемо у світі невизначеності.

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Окремі клуби не так серйозно сприймають цю невизначеність, це правда. Деякі належать країнам або олігархам, а ми – інші. Ми вийшли у фінал Ліги чемпіонів два роки тому, виграли його наступного року, а потім виграли Прем'єр-лігу, будучи тим клубом, яким ми є", – резюмував Клопп у коментарі BBC.

Нагадаємо, цього літа Ліверпуль придбав лише захисника Олімпіакоса Костаса Цімікаса за 13 млн євро.

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