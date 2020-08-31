Центральна ланка Ліверпуля може зазнати змін у поточне трансферне вікно.

Хавбек "червоних" Джорджініо Вейналдум все ще може опинитися в Барселоні, інформує Mundo Deportivo.

Клопп однозначно оцінив шанси Ліверпуля підписати Мессі

Рональд Куман наполегливо просить керівництво каталонського гранда підписати 29-річного нідерландця, але переговори просуваються доволі повільно. Втім, у найближчі дні можливий прорив, і клуби таки домовляться щодо трансферу. Тоді Ліверпуль відразу переключиться на Тьягу Алькантару, за якого Баварія просить 30 млн євро.

Додамо, що у Вейналдума та Алькантари схожі ситуації з особистими контрактами – вони закінчуються наступного літа. Transfermarkt оцінює нідерландця у 40 млн євро, а іспанець на 8 млн дорожчий.

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