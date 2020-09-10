"Для некоторых клубов не столь важна неопределенность, которую создал COVID-19. Мы же не можем измениться за одну ночь и сказать: "Теперь мы хотим вести себя, как Челси". Клубы находятся в разных ситуациях, но сейчас мы все живем в мире неопределенности .

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Отдельные клубы не так серьезно воспринимают эту неопределенность, это правда. Некоторые принадлежат странам или олигархам, а мы – другие. Мы вышли в финал Лиги чемпионов два года назад, выиграли его в следующем году, а затем выиграли Премьер-лигу, будучи тем клубом, которым мы являемся", – резюмировал Клопп в комментарии BBC.

Напомним, этим летом Ливерпуль приобрел лишь защитника Олимпиакоса Костаса Цимикаса за 13 млн евро.

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