"Деякі гравці з такими щоками приїхали", – Козловський сумнівається, що весь склад Руха дотримувався режиму у відпустці

Президент Руха Григорій Козловський прокоментував розгромну перемогу над Юністю у спарингу (7:1) і оцінив поточний фізичний стан команди.

"Це перша гра, і всі скучили за футболом. Таке враження, що під час цієї паузи в чемпіонаті життя зупинилось. Всі хочуть футболу, бо це свято. Ось він і почався.

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Біленький мені дуже сподобався (новачок львів'ян оформив хет-трик за один тайм – прим.). Гадаю, Рух – це його команда. Деякі гравці теж справили враження, а хтось – не дуже, скажімо так. Деякі гравці з основного складу гарно відсвяткували, бачу, з такими щоками приїхали… Але нічого, є ще два місяці. Все нормально, процес пішов. Головне, що почався футбол.

Потихеньку крок за кроком ми рухаємось вперед. Ми не можемо стояти цілий рік на одному місці. З кожним роком команда буде прогресувати. Звісно, порівняно з минулим роком, наша команда додала. Піднявся рівень, змінився стиль, команда росте", – цитує Козловського офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, саме львівська команда зустріла зимову перерву в статусі лідера Першої ліги.

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