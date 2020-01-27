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"Некоторые игроки с такими щеками приехали", – Козловский не уверен, что весь состав Руха придерживался режима

08:00 73 Читати українською
"Некоторые игроки с такими щеками приехали", – Козловский не уверен, что весь состав Руха придерживался режима
Григорий Козловский / Сайт Руха

Президент Руха Григорий Козловский прокомментировал разгромную победу над Юностью в спарринге (7:1) и оценил текущее физическое состояние команды.

"Это первая игра, и все соскучились по футболу. Такое впечатление, что во время этой паузы в чемпионате жизнь остановилось. Все хотят футбола, потому что это праздник. Вот он и начался.

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Беленький мне очень понравился (новичок львовян оформил хет-трик за один тайм – прим.). Думаю, Рух – это его команда. Некоторые игроки тоже произвели впечатление, а кто-то – не очень, скажем так. Некоторые игроки из основного состава хорошо отпраздновали, вижу, с такими щеками приехали... Но ничего, есть еще два месяца. Все нормально, процесс пошел. Главное, что начался футбол.

Потихоньку шаг за шагом мы движемся вперед. Мы не можем стоять целый год на одном месте. С каждым годом команда будет прогрессировать. Конечно, по сравнению с прошлым годом, наша команда прибавила. Поднялся уровень, изменился стиль, команда растет", – цитирует Козловского официальный сайт Руха.

Напомним, именно львовская команда встретила зимний перерыв в статусе лидера Первой лиги.

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Зимние сборы Первая лига Григорий Козловский Рух Рух Станислав Беленький Станислав Беленький
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