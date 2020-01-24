Козловський зареєстрував у Львівській міській раді ухвалу про допомогу Карпатам – клуб може фінансуватися з бюджету

У Львові розпочалася справжня кампанія з порятунку ФК Карпати, майбутнє якого опинилося під загрозою через відмову місцевих депутатів надати клубу землю на пільгових умовах.

Нагадаємо, вчора депутати міської ради Львова відмовилися надати Карпатам у довготривалу оренду землю навколо стадіону Україна на пільгових умовах. За це рішення проголосували лише 18 депутатів. Дане рішення може стати визначальним для майбутнього львівського клубу. Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин звинуватив президента Руха Григорія Козловського в агітації депутатів проти "зелено-білих".

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Сьогодні, 24 січня, Львівська міська рада за ініціативи її депутатата Козловського зареєструвала ухвалу щодо фінансового забезпечення та подальшого існування Карпат. Президент Руха пропонує створити комунальне підприємство "Клуб професійного футболу "Карпати" та здійснювати його фінансування з міського бюджету Львова на суму не менше 50-ти млн гривень протягом п'яти років.

З повним текстом ухвали можна ознайомитися на офіційному сайті Руха. За її прийняття депутати міської ради Львова можуть проголосувати вже на найближчій сесії.

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