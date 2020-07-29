Сага навколо відсторонення Манчестер Сіті з єврокубків через порушення фінансового "фейр-плей" не закінчується.

Спортивний арбітражний суд (CAS) оприлюднив доповідь у справі про скасування дворічної дискваліфікації Манчестер Сіті з єврокубків, яка займає 93 сторінки. Зокрема, в ній йдеться і про те, що 9 команд АПЛ звертались з вимогою не скасовувати покарання для "містян", повідомляє Sky Sports.

Форвард Реала захворів на коронавірус та не зіграє з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Під зверненням в CAS підписались Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Бернлі, Лестер, Ньюкасл і Вулверхемптон.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті не був виключений з двох наступних єврокубкових сезонів, проте їм все-таки доведеться заплатити штраф у 10 млн євро. В цьому році "містяни" стали срібними призерами АПЛ, а в Лізі чемпіонів на них чекає матч-відповідь з мадридським Реалом 7 серпня. Перший матч закінчився з рахунком 2:1 на користь команди з Манчестера.

"Горішки для шейха": Манчестер Сіті розгромив УЄФА в суді, а трансфер Мессі до Зінченка став реальністю