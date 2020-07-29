toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ШАХТАР

Дев'ять клубів АПЛ вимагали відсторонити Манчестер Сіті від єврокубків ­– серед них 5 грандів

17:11 - Читать на русском
Дев'ять клубів АПЛ вимагали відсторонити Манчестер Сіті від єврокубків ­– серед них 5 грандів
Манчестер Сіті / Твіттер ФК Манчестер Сіті

Сага навколо відсторонення Манчестер Сіті з єврокубків через порушення фінансового "фейр-плей" не закінчується.

Спортивний арбітражний суд (CAS) оприлюднив доповідь у справі про скасування дворічної дискваліфікації Манчестер Сіті з єврокубків, яка займає 93 сторінки. Зокрема, в ній йдеться і про те, що 9 команд АПЛ звертались з вимогою не скасовувати покарання для "містян", повідомляє Sky Sports.

Форвард Реала захворів на коронавірус та не зіграє з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Під зверненням в CAS підписались Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Бернлі, Лестер, Ньюкасл і Вулверхемптон.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті не був виключений з двох наступних єврокубкових сезонів, проте їм все-таки доведеться заплатити штраф у 10 млн євро. В цьому році "містяни" стали срібними призерами АПЛ, а в Лізі чемпіонів на них чекає матч-відповідь з мадридським Реалом 7 серпня. Перший матч закінчився з рахунком 2:1 на користь команди з Манчестера.

"Горішки для шейха": Манчестер Сіті розгромив УЄФА в суді, а трансфер Мессі до Зінченка став реальністю

blog_ava
Парма – Аталанта: Маліновський забив 8-й гол і перевершив усіх у топ-лігах, але страждав від суперверсії Циганкова
00:30
27215
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Арсенал Арсенал Челсі Челсі Бернлі Бернлі Фінансовий fair-play Ліверпуль Ліверпуль Вулверхемптон Вулверхемптон Лестер Сіті Лестер Сіті Ньюкасл Ньюкасл
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Колос
19:30
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук