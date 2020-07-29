Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал доклад по делу об отмене двухлетней дисквалификации Манчестер Сити из еврокубков, которая занимает 93 страницы. В частности, в ней говорится и о том, что 9 команд АПЛ обращались с требованием не отменять наказание для "горожан", сообщает Sky Sports.

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Под обращением в CAS подписались Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Бернли, Лестер, Ньюкасл и Вулверхэмптон.

Напомним, что Манчестер Сити не был исключен из двух следующих еврокубковых сезонов, однако им все-таки придется заплатить штраф в 10 млн евро. В этом году "горожане" стали серебряными призерами АПЛ, а в Лиге чемпионов их ждет ответный матч с мадридским Реалом 7 августа. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды из Манчестера.

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