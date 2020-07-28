Форвард Реала захворів на коронавірус та не зіграє з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Мадридський Реал зіткнувся з проблемами незадовго до поєдинку проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У таборі "вершкових" виявили COVID-19.

Нападник Реала Маріано Діас здав позитивний тест на коронавірус. Він перебуває вдома на самоізоляції та не тренується з командою, повідомляє Marca.

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Після перемоги в чемпіонаті Іспанії гравці Реала отримали кілька вихідних. Повернувшись до табору команди, всі здали тест на COVID-19. Позитивний виявився лише у Маріано, після чого футболісти "бланкос" змушені будуть пройти ще одне тестування.

Цікаво, що в поточному сезоні 26-річний форвард забив лише один гол – це трапилося в Ель Класіко. Загалом Діас відіграв жалюгідні 84 хвилини, вийшовши на поле 7 разів.

Зауважимо, вже 7 серпня Реал повинен провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Перший поєдинок на Сантьяго Бернабеу завершився поразкою мадридців з рахунком 1:2. Після виявленого у Маріано COVID-19 форвард фактично втратив шанси допомогти своїй команді, адже повинен відбути щонайменше 2 тижні карантину.

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