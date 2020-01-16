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Девіч вдруге став гравцем Сабаха

16 січня 23:42 1799 Читать на русском
Девіч вдруге став гравцем Сабаха
Марко Девіч / ФК Сабах

Колишній нападник збірної України Марко Девіч підписав контракт із азербайджанським Сабахом. Досвідчений виконавець раніше вже захищав кольори цієї команди.

Сербський українець знову став гравцем бакинської команди. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Девіч підписав піврічний контракт із Сабахом. Це його повернення до азербайджанського клубу. Форвард уже виступав за бакинців у сезоні 2018/19 і навіть є автором першого в історії гола Сабаха в еліті.

У нинішньому сезоні Марко Девіч грав у складі сербського Вождоваца. У його активі 13 матчів у всіх турнірах за "драконів", у яких 36-річний нападник забив 4 м'ячі.

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