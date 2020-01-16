Сівасспор призупинив контракт з Рибалкою

Колишній півзахисник Динамо Сергій Рибалка тимчасово заморозив свою угоду з турецьким клубом.

Турецький Сівасспор оголосив про тимчасове призупинення контракту з українським півзахисником команди Сергієм Рибалкою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рибалка вибув на 8 місяців через травму

Трудова угода з 29-річним футболістом заморожена у зв’язку з травмою, якої українець зазнав у жовтні 2019 року. Сам футболіст у листопаді 2019 року, після перенесеної операції, заявив, що не зможе займатися футболом близько восьми місяців. Сторони домовились, що з сезону 2020/2021 контракт півзахисника з Сівасспором знову почне діяти.

Нагадаємо, Рибалка уклав з турками угоду влітку 2018 року і носитиме футболку клубу до 30 червня 2021 року. У поточному сезоні він зіграв у трьох матчах турецької Суперліги.

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