Девич во второй раз стал игроком Сабаха

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич подписал контракт с азербайджанским Сабахом. Опытный исполнитель ранее уже защищал цвета этой команды.

Сербский украинец снова стал игроком бакинской команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Девич подписал полугодовой контракт с Сабахом. Это его возвращение в азербайджанский клуб. Форвард уже выступал за бакинцев в сезоне 2018/19 и даже является автором первого в истории гола Сабаха в элите.

В нынешнем сезоне Марко Девич играл в составе сербского Вождоваца. В его активе 13 матчей во всех турнирах за "драконов", в которых 36-летний нападающий забил 4 мяча.

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