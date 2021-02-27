"Девіч також не одразу почав забивати": Маркевич порівняв футболістів Маріуполя з екс-зіркою збірної України
Головний тренер "азовців" Остап Маркевич розповів про головне завдання свого тренерського штабу.
"Маріуполь не забиває два матчі поспіль. Ми усвідомлюємо, що потрібно працювати над цим найважливішим компонентом гри. Я хлопцям сказав, що для цього потрібно багато працювати і докладати зусилля. Разом з цим необхідний не лише певний обсяг тренувальної роботи, а й ігровий досвід, щоб реалізовувати моменти. Ту можна навести багато прикладів з історії футболу.
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Ось хоча б Марко Девіч, який зовсім не відразу почав забивати – за два роки в Волині всього два голи. Потім в Металісті те ж саме. Потрібен час. Це закономірний процес, який потрібно пройти всім молодим гравцям. Наша мета – виховувати молодих футболістів для українського футболу і я вважаю, що це наше найголовніше завдання. Звичайно хочеться результату, ми будемо працювати над цим", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.
Нагадаємо, "азовці" розпочали другу частину сезону з двох поразок – Олександрії (0:1) і Зорі (0:1).