"Маріуполь не забиває два матчі поспіль. Ми усвідомлюємо, що потрібно працювати над цим найважливішим компонентом гри. Я хлопцям сказав, що для цього потрібно багато працювати і докладати зусилля. Разом з цим необхідний не лише певний обсяг тренувальної роботи, а й ігровий досвід, щоб реалізовувати моменти. Ту можна навести багато прикладів з історії футболу.

Маркевич: Маріуполю бракує майстерності, не всі одразу стають Мессі, Холандом та Мбаппе

Ось хоча б Марко Девіч, який зовсім не відразу почав забивати – за два роки в Волині всього два голи. Потім в Металісті те ж саме. Потрібен час. Це закономірний процес, який потрібно пройти всім молодим гравцям. Наша мета – виховувати молодих футболістів для українського футболу і я вважаю, що це наше найголовніше завдання. Звичайно хочеться результату, ми будемо працювати над цим", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, "азовці" розпочали другу частину сезону з двох поразок – Олександрії (0:1) і Зорі (0:1).

Колос – Рух і ще два матчі УПЛ. Анонс