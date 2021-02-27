Колос – Рух

Колос під час зимової паузи притягував увагу фанатів через конфлікт з Селезньовим, але останні результати ковалівців змусили забути про цю історію. Підопічні Руслана Костишина шикарно увійшли в друге коло УПЛ, відібравши очки у Шахтаря й впевнено перегравши Львів на виїзді. Загалом, "аграрії" не знають поразок протягом п'яти турів поспіль – крім "гірників" і "містян", постраждали Динамо (2:2), Олександрія та Десна (по 1:1). Величезну роль у цих успіхах відіграв голкіпер Волинець, який витягнув 11,61 очікуваних голів – як наслідок, різниця між гіпотетичними та реальними пропущеними голами є рекордною для УПЛ (9,91).

Для Колоса дуже важливо перемагати Львів. Прямо зараз ковалівці мають рівність очок з Олександрією та Ворсклою, претендуючи на єврокубкове п'яте місце у таблиці – і два основних конкуренти сьогодні проведуть особисту зустріч. Таким чином, є шанс відірватись бодай від одного з них (а, можливо, і від обох).

Рух розпочав друге коло чемпіонату вельми неоднозначно. З одного боку, маємо відносно симпатичний, як для рівня новачка, футбол – підопічні Івана Федика виглядали цікавіше за Ворсклу й пропустили гол із сумнівного пенальті, а з Шахтарем до 60-ї хвилини команда грала гідно. З іншого боку, перемог досі немає – полтавці вирвали нічию, а донеччани зробили 2:0 без вмикання першої швидкості. Звитяга над СК Дніпром-1 перед зимовими канікулами залишається єдиною для Руха в УПЛ.

Проблем додає і форма головних новачків – Сігурдссон і Борячук залишаються у лазареті. Між тим, львів'янам більше не можна втрачати очок, адже Рух разом зі Львовом замикає турнірну таблицю. В активі обох команд нині по 10 залікових балів. Таким чином, з Колосом необхідно перемагати за будь-яку ціну.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сігурдссон, Борячук (Рух)

Дискваліфіковані: Бандура (Рух)

Орієнтовні склади на матч Колос – Рух

Колос: Волинець – Кравченко, Гавриш, Новак, Чорноморець – Задоя – Антюх, Оріховський, Богданов, Ільїн – Лисенко

Рух: Мисак – Гагун, Білий, Стаменкович, Мисик – Карасюк – Климчук, Русин, Федорчук, Бойчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У матчі першого кола Колос переміг Рух на виїзді, граючи напіврезервним складом. Нині на львів'ян необхідно виставляти основу – за півроку в УПЛ підопічні Івана Федика, схоже, зуміли трішки додати у якості. Втім, поки що рівень обох колективів неспівставний. Ковалівці – гроза лідерів та претенденти на місце в єврокубках, а Рух – один з аутсайдерів як за очками, так і за статистикою. До того ж, підопічні Руслана Костишина не програють у п'яти матчах поспіль.

З огляду на ці фактори, поставити на успіх "нової оборони Львова" неможливо. Рух має набирати очки з іншими командами. Для Колоса будь-який результат, окрім перемоги над львів'янами, означатиме невдачу.

Ворскла – Олександрія

Ворскла у першому колі довгий час йшла на другій позиції, навіть захистивши її від Шахтаря завдяки нічиїй в особистій зустрічі. Втім, ще восени від доволі простого футболу "зелено-білих" відвернулося везіння, яке призводило до великої різниці між очікуваними та реальними голами (як забитими, так і пропущеними). Усе завершилось поразкою Десні та Зорі в битвах за третю та четверту позиції, а після виходу із зимової сплячки полтавці ще й втратили очки з Рухом та Інгульцем. І це після трансферної кампанії, під час якої підписали Цітаішвілі (він вже забив), нідерландського захисника де Нойєра, люксембуржця Тілля, іспанця Коджові та старого знайомого Луїзао.

Тепер Ворскла йде на п'ятій сходинці, а відставання від третьої становить вже п'ять залікових балів – при цьому Колос та Олександрія мають рівність очок з полтавцями, а за очікуваними очками "зелено-білі" взагалі йдуть десятими в УПЛ. Таким чином, поєдинок проти підопічних Володимира Шарана приймає стратегічно важливе значення. Осічка тут неприпустима.

Олександрія за зиму встигла змінити вектор розвитку, відмовившись від трансферів і кількох лідерів. У ЗМІ це рішення пов'язали з обмеженням фінансування команди. Крім того, ходили чутки щодо продажу Ковальця та Лучкевича. Все це дозволило пресі писати про вихід "жовто-чорних" з боротьби за єврокубки, однак поки що вони тримаються гідно – у Володимира Шарана залишилась майже вся основа, а провисань у грі в перших двох турах другого кола помітно не було. Олександрія впевнено перемогла Маріуполь та розгромила Минай, продемонструвавши прекрасну реалізацію, організацію та фізичну підготовку.

Не факт, що надалі все буде так райдужно, але прямо зараз Олександрія залишається однією з чотирьох команд УПЛ з нормальною різницею очікуваних та реальних очок (0,5). Компанію "жовто-чорним" склали Динамо, Шахтар та Олімпік – всім іншим клубам або занадто сильно фартить, або навпаки. Тобто, підопічні Володимира Шарана набирають всюди, де повинні це робити – і за очікуваними очками саме вони тримаються на п'ятій позиції. Ворскла ж при схожому футболі мала б йти у реальній таблиці дев'ятою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якубу – Третьяков

Дискваліфіковані: Яворський – Пашаєв

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олександрія

Ворскла: Різник – Пердута, Альюн, Чеснаков – Тілль, Скляр, Пуцлін, Кане, Цітаішвілі – Степанюк, Кулач

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бондаренко, Дубра, Вантух – Гречишкін – Лучкевич, Ковалець, Банада, Шастал – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ворскла по зимовій паузі не вражає. І з Рухом, і з Інгульцем підопічні Юрія Максимова награли максимум на один гол – у підсумку їх було три, але два з них пройшли із сумнівних пенальті. Олександрія ж на порядок сильніша за львів'ян і петровців, а стилістично команда Володимира Шарана схожа на полтавців. При цьому "жовто-чорні" не просто перемагають, а і роблять це не на шаленому фарті.

У матчі першого кола олександрійці програли Ворсклі з рахунком 0:2, але в наступних чотирьох матчах вони перемогли тричі, забивши по чотири голи. Тобто, навіть та звитяга "зелено-білих" не відображала реального розкладу сил. Щонайголовніше, після тієї зустрічі команда Володимира Шарана рівно пройшла перше коло УПЛ і здобула дві впевнені перемоги в другому, а от полтавці "пливуть" тур за туром ще з осені. Саме тому можна поставити на реванш "жовто-чорних".

Маріуполь – СК Дніпро-1

Маріуполь непогано проявив себе на зборах, але з офіційними поєдинками у азовців справи йдуть жахливо. У першому після зими турі вони мінімально програли Олександрії, створивши кілька моментів лише наприкінці зустрічі, а в другому команда так же мінімально поступилася Зорі. За другу поразку має бути прикро, адже луганці практично нічого не створили, а підопічні Остапа Маркевича домінували. Тепер програшна серія Маріуполя в УПЛ становить чотири матчі.

Теоретично, колектив ще може поборотись за п'яте місце, до якого всього шість очок – та і за очікуваними балами азовці цілком відповідають рівню претендентів. Втім, на їхньому тлі футбол Маріуполя виглядає занадто нестабільно (команда грає спалахами активності) й сиро, а постійні виїзди (нуль матчів у рідних стінах в сезоні) тим паче не додають шансів на єврокубки. Ось і формально домашню зустріч проти СК Дніпро-1 доведеться провести на Дніпро-Арені.

Дніпровці провалили першу частину чемпіонату, посівши останнє місце у таблиці, що явно розходилось з очікуваннями керівництва – клуб вже четвертий рік обіцяє спільноті ледь не фінал Ліги Європи. Реакція на провал була правильною: за зиму оновили скаутський відділ, а команда посилилась хорошими новачками (два бразильських ерзац-Коноплянки та хорватський форвард Чуже) – результати прийшли миттєво. У перших двох турах другого кола СК Дніпро-1 впевнено переміг Інгулець і Олімпік, забивши по два м'ячі кожному й не пропустивши жодного. Команда відірвалася від зони вильоту на чотири залікових бали.

Тепер в активі "жовто-чорних" чотири перемоги в УПЛ у поточному сезоні – і можна прогнозувати нові звитяги. За очікуваними очками підопічні Ігора Йовічевіча навіть восени повинні були йти в середині таблиці, а зараз вони ще й на ходу. Словом, Маріуполю сьогодні не позаздриш, хоча у матчі першого кола азовці здобули впевнену перемогу.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – СК Дніпро-1

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Биков, Драмбаєв – Чех, Танковський – Очеретько, Мишньов, Кащук – Сікан

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Логінов, Дуглас, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Маріуполь явно буде заведений, адже серія поразок та матчів без голів вже занадто велика, а в попередньому турі вони точно не заслужили на програш. СК Дніпро-1 сьогодні буде непросто – Інгулець та Олімпік у другому колі жахливо виглядають в атаці, а от Маріуполь при всіх своїх недоліках стабільно створює певну кількість моментів. До того ж, суперники у підопічних Остапа Маркевича були посильніше, ніж у команди Ігора Йовічевіча.

Втім, у "жовто-чорних" є голкіпер Юрчук – за три гри в основі він встиг відвести 2,72 очікуваних голів. З ним і оборона команди виглядає переконливіше. Щонайголовніше, СК Дніпро-1 виглядає сильнішим за кадровою комплектацією – особливо в атаці. До того ж, команда на ходу й грає стабільно, а не спалахами, як Маріуполь.

Важко робити прогноз на такий матч. Обидва колективи мають свої плюси та мінуси, однак за два тури оцінити їх адекватно неможливо. І суперники у них були різними за класом, і вибірка невелика. Маріуполю потрібні хоч якісь очки, тож азовців влаштує і нічия – здобути її набагато легше, ніж переграти СК Дніпро-1 на його полі. Саме тому можна поставити саме на нічию.