"Команді не вистачає впевненості в своїх силах і майстерності. Дуже невеликий відсоток футболістів відразу мають рівень майстерності, який дозволяє забивати. Не всі відразу стають Мессі, Холандом та Мбаппе. Буває так, що потрібен час для того, щоб здобути цю майстерність і впевненість.

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Ми самі собі поставили амбітні завдання. Хочеться ставити цілі як можна вище, але, на жаль, ми не чарівники. Але я вважаю, що ми все одно виглядали гідно, хоч і зробили багато помилок, особливо в передачах. Тут потрібно враховувати ще й поле, яке не дозволяє грати в швидкий і динамічний футбол. Коли ти маєш таку перевагу, як у нас у другому таймі, швидкість переміщення м'яча стає необхідною для реалізації цієї переваги. Будемо працювати, у нас є час. Ніякої трагедії немає", – сказав Маркевич в ефірі ТК Футбол.

Після 15-ти турів УПЛ Маріуполь розташувався на 9-й сходинці турнірної таблиці.

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