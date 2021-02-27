"Мариуполь не забивает два матча подряд. Мы понимаем, что нужно работать над этим важнейшим компонентом игры. Я ребятам сказал, что для этого нужно много работать и прилагать усилия. Вместе с этим необходим не только определенный объем тренировочной работы, но и игровой опыт, чтобы реализовывать моменты. Ту можно привести много примеров из истории футбола.

Маркевич: Мариуполю не хватает мастерства, не все сразу становятся Месси, Холандом и Мбаппе

Вот хотя бы Марко Девич, который совсем не сразу начал забивать – за два года в Волыни всего два гола. Затем в Металлисте то же самое. Нужно время. Это закономерный процесс, который нужно пройти всем молодым игрокам. Наша цель – воспитывать молодых футболистов для украинского футбола и я считаю, что это наша самая главная задача. Конечно хочется результата, мы будем работать над этим", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, "азовцы" начали вторую часть сезона с двух поражений – Александрии (0:1) и Заре (0:1).

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