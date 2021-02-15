Захисник братиславського Слована Артем Сухоцький готується відновити свої виступи в Україні, повідомляє програма "ТаТоТаке".

Біленький перейшов у Динамо Брест

Гравцем предментно цікавиться Десна і вже цього тижня футболіст прибуде у розташування чернігівської команди. Угода українця зі словацьким клубом розрахована до 30 червня 2022 року, тож поки невідомо чи стане Артем повноцінним гравцем Десни чи піде в оренду.

Нагадаємо, Сухоцький – вихованець Динамо, за яке і дебютував на професіональному рівні. Виступав за другу команду киян. Також встиг пограти за Маріуполь, Олександрію та Зорю, звідки у січні 2018 року перейшов у Слован. Останньою командою 28-річного українця було мінське Динамо, за яке він виступав на правах оренди. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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