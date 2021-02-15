Український форвард словацького Дунайска Стреда Станіслав Біленький продовжить кар'єру у чемпіонаті Білорусі.

Рух підписав двох гравців Карпат

22-річний нападник підписав контракт з Динамо Брест, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Facebook. Станіслав виступатиме за білоруську команду на правах оренди до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, Біленький – вихованець донецьких Шахтаря та Олімпіка. Саме у клубі Владислава Гельзіна футболіст дебютував на професіональному рівні у 2014 році. Влітку 2018-го перейшов у Дунайска Стреда, звідки двічі відправлявся у оренду: спочатку у польський Заглембє, а згодом – на півтора року – у львівський Рух. Зіграв 7 матчів за молодіжну збірну України. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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