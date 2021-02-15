Защитник братиславского Слована Артем Сухоцкий готовится возобновить свои выступления в Украине, сообщает программа "ТаТоТаке".

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Игроком предментно интересуется Десна и уже на этой неделе футболист прибудет в расположение черниговской команды. Соглашение украинца со словацким клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, поэтому пока неизвестно станет Артем полноценным игроком Десны или пойдет в аренду.

Напомним, Сухоцкий – воспитанник Динамо, за которое и дебютировал на профессиональном уровне. Выступал за вторую команду киевлян. Также успел поиграть за Мариуполь, Александрию и Зарю, откуда в январе 2018 года перешел в Слован. Последней командой 28-летнего украинца было минское Динамо, за которое он выступал на правах аренды. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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