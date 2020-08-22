Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ

Чемпіон і віце-чемпіон попереднього розіграшу УПЛ розпочали новий сезон з перемог. Тепер справа за бронзовим призером та четвертою командою ліги – щоправда, сьогодні може бути лише один тріумфатор. Десна і Зоря закривали свою попередню гонитву за медалями очним матчем в останньому турі, а тепер ним же відкриють нову битву за бронзу. А, може, і за срібло? Щось вже не віриться, але сьогодні це однозначно головний матч дня.

Десна повернулась в пул телеканалів Футбол, – ЗМІ

Міжсезоння було коротким, але Десна встигла втратити капітана – з Денисом Фаворовим не змогли домовитись щодо нового контракту, а той образився та перейшов у Зорю. Безкоштовно. Крім того, болісною можна назвати втрату Ореста Кузика, який повернувся з оренди у кіпрську ПАС Яніну. Втім, без хороших новин також не обійшлося: оренда Максима Дегтярьова в Олімпіку завершена, оренда Юхима Коноплі продовжена Шахтарем на рік, а ще сіверяни орендували Михайла Мудрика. Олександр Рябоконь заявив, що після 1-го туру УПЛ можуть прийти й інші новачки. Також були підписані нові угоди з Ігорем Литовкою, Євгеном Пастом та Андрієм Гітченком.

За час перерви між чемпіонатами повноцінні збори організувати було важко. Попри це, Десні вдалося провести два хороших спаринги – сіверяни переграли Олімпік (2:0) та прибили Динамо (2:1). Голами відзначились Мудрик, Філіппов, Будківський та Шевцов. Стилістично команда не змінилась, все так же граючи закрито зі швидкими контратаками, які неодмінно завершуються ударами. Іноді не вистачало порозуміння з новачками, але це справа наживна.

Зорі важко далося міжсезоння. Команда втратила основних фулбеків – Богдан Михайліченко за 500 тисяч євро перейшов у Андерлехт і вже забив там гол, а Олександр Тимчик з Богданом Лєднєвим повернулися в Динамо. Крім того, в ЛАСК вирушив Євген Чеберко, а з Максимом Білим просто припинили співпрацю. Луганці могли розійтися і з Віктором Скрипником, який, за інформацією інсайдерів, вже поїхав підписувати контракт з СК Дніпро-1, залишивши Зорю на Олександра Бабича – втім, все перегралося, і Скрипник продовжив тренувати "чорно-білих".

Успіхом для клубу стало безкоштовне підписання Дениса Фаворова. Ще одним перспективним новачком можна назвати екс-карпатівця Єгора Назарину, а на заміну Михайліченку придбали аж двох фулбеків – Максима Гречкіна та Жуніора Родрігеса. Крім того, в команду прийшов хавбек Денис Янаков.

Під час міжсезоння Зоря встигла провести тільки два спаринги. У першому суперником виступав СК Дніпро-1, який виграв з рахунком 3:2 – за луганців забивали Кочергін та Юрченко (з пенальті). У другому контрольному завдяки голам Луньова та Перовіча Зоря переграла Маріуполь (2:1). Очевидно, що оборона команди поки що не прийшла до тями, але з комбінаціями та проникними передачами все більш-менш нормально. Подивимось, як буде в офіційних матчах.

Кадрова ситуація

Дискваліфікацій на перший тур нового сезону ніхто з футболістів не отримав. Інформації про травмованих у складі обох колективів також немає, однак за Зорю навряд чи зіграє Дмитро Іванісеня – він лише вчора здав негативний тест на коронавірус.

Орієнтовні склади на матч Десна – Зоря

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Гітченко, Мостовий – Арвеладзе, Домбровський – Картушов, Тотовицький, Мудрик – Філіппов

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкін – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Луньов – Громов, Кабаєв

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Десна під час міжсезоння компенсувала кадрові втрати футболістами приблизно того ж рівня, що і у попередньому сезоні, та і втрат цих було дуже мало. Посилилась атака – це помітно як по нових іменах, так і по грі (один лише гол у ворота Динамо чого коштує). Загалом же, сіверяни не змінилися, а от Зоря зазнала катастрофічних втрат. До цього варто додати проблеми команди Віктора Скрипника на початках сезону – після старту попереднього луганці набрали форму аж десь аж через місяць.

Все це підводить нас до того, що слід ставити на перемогу Десни. На папері все сходиться на користь сіверян – тепер залишилось реалізувати перевагу на полі.

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