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Десна повернулась в пул телеканалів Футбол, – ЗМІ

17:45 - Читать на русском
Десна повернулась в пул телеканалів Футбол, – ЗМІ
Гравці Десни святкують гол / Твіттер ФК Десна

Перед новим чемпіонатом УПЛ сезону 2020/21 Десна змінила телетранслятора матчів.

Тепер домашні матчі команди з Чернігова транслюватимуть телеканали Футбол 1/2/3, повідомляє Meta Ratings.

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Таким чином команда повертається в офіційний телепул УПЛ. У минулому сезоні поєдинки Десни можна було дивитись на телеканах УНІАН та 2+2, проте в сезоні 2018/19 чернігівці співпрацювали з телеканалами Футбол.

Нагадаємо, підопічні Рябоконя завершили чемпіонат на 4 сходинці турнірної таблиці. В наступному сезоні Десна вперше зіграє в єврокубках.

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Теги
УПЛ Футбол 1 телебачення Десна Десна
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