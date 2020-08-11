Десна повернулась в пул телеканалів Футбол, – ЗМІ

Тепер домашні матчі команди з Чернігова транслюватимуть телеканали Футбол 1/2/3, повідомляє Meta Ratings.

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Таким чином команда повертається в офіційний телепул УПЛ. У минулому сезоні поєдинки Десни можна було дивитись на телеканах УНІАН та 2+2, проте в сезоні 2018/19 чернігівці співпрацювали з телеканалами Футбол.

Нагадаємо, підопічні Рябоконя завершили чемпіонат на 4 сходинці турнірної таблиці. В наступному сезоні Десна вперше зіграє в єврокубках.

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