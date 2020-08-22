Десна впевнено здолала Зорю – камбек Чернігова зіпсував солодку помсту Фаворова

Уже за місяць після принципового та трохи скандального матчу в фінальному турі сезону 2019/20 трапилася нова зустріч чернігівців і луганців. Щоправда, й такого короткого періоду виявилося достатньо для серйозних кадрових змін. Зокрема, Денис Фаворов, який ще в липні був капітаном Десни, вийшов у старті Зорі на правому фланзі оборони.

Десна – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Довго команди не запрягали. Уже на 5-й хвилині Кочергін пробив по воротах господарів, але м'яч став легкою здобиччю Паста. Тут же Кабаєв спробував утекти в швидку контратаку з власної половини поля – чернігівці вчасно повернулися. А ще за кілька хвилин той же Кочергін намагався прорватися по центру, та його вчасно зупинив Конопля.

Натомість Десна відповіла неточним ударом Домбровського з дальної дистанції. Поступово гра заспокоїлась, а команди збилися на закидання вперед. Змінити такий хід поєдинку намагалися індивідуально сильні виконавці Десни та Зорі. Проте, удар луганця Юрченка зі штрафного пройшов над воротами, а Калітвінцев здалеку не влучив у лівий кут воріт Шевченка. Потім Кочергін і Хомченовський двічі перевірили Паста – мимо.

А на 30-й гості зазнали серйозної втрати, коли Калітвінцев грубо в'їхав в Абу Ханну, і німець через кілька хвилин змушений був завершити матч достроково. Скрипник вирішив ризикнути й замінив центрбека 20-річним дебютантом – Дмитром Піддубним. Юніор за довіру віддячив ще в першому таймі, коли заблокував сольний фланговий прохід Коноплі.

Зрештою, Зоря забила гол у роздягальню. На 43-й хвилині Кочергін на швидкості обійшов трьох оборонців і встиг прокинути м'яч на вільного Фаворова, а Денис метрів з 10-ти потужно пробив у ближню дев'ятку – 0:1! Гол оборонець, до його честі, не святкував, хоча моральне право на це мав.

Старт другого тайму не віщував біди для луганців, але підопічні Скрипника створили проблеми на рівному місці. На 56-й хвилині голкіпер і оборонець не розібралися, хто повинен виходити на м'яч, а ще один новачок Зорі – Єгор Назарина – змушений був сфолити проти Будківського – пенальті. До позначки підійшов Олександр Філіппов і впевнено пробив у нижній кут воріт Шевченка. Це 1:1.

А ще за 6 хвилин господарі вже були попереду. Воротар луганців не надто вдало вибив м'яч після навісу з кутового, а Йоонас Тамм головою ефектно замкнув повторний крос Калітвінцева з правого флангу. У цьому епізоді, окрім Шевченка, не впоралися і Вернидуб із Піддубним – обоє загубили своїх опонентів, тому забивати міг не тільки естонський оборонець, а й ще мінімум двоє виконавців Десни.

Швидкий камбек чернігівців змусив Зорю заграти активніше. Хлопці Скрипника перехопили ініціативу та спробували затиснути господарів на власній половині поля. Проте, особливого зиску з контролю м'яча луганці так і не отримали – більшість їхніх атак виявилися беззубими, а Філіппов і Калітвінцев могли покарати Зорю в контратаках. Та в першому випадку гостей врятував арбітр (офсайд), а в другому – Шевченко.

Однак, третій м'яч не забарився. На 73-й хвилині Калітвінцев отримав передачу на лівому фланзі й прострілив на лінію воротарського, а там Пилип Будківський спокійно відправив "плямистого" в сітку – 3:1.

Тренерський штаб Зорі спробував повернутися до гри серією замін. Це ледь не відразу дало свої плоди, але Янаков джокером не став – його закручений удар у дальній кут Паст зумів парирувати. А Калітвінцев уже за хвилину міг довести рахунок до розгромного, але в швидкій контратаці не зміг віддати точний пас на Будківського.

Фінальний же штурм Зорі не вдався – Десна грамотно оборонялася, а лонгболи до сильних сторін луганців складно зарахувати. Як наслідок, несподівано впевнена перемога чернігівців на старті нового чемпіонату, що стала хорошою заявкою на нові подвиги команди Рябоконя тепер у сезоні 2020/21.

Олімпік – Динамо: Луческу дебютує в УПЛ без 5 лідерів – Буяльський феєрить, голи новачків, лють румуна через українців