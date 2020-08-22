Десна уверенно одолела Зарю – камбэк Чернигова испортил сладкую месть Фаворова

Уже через месяц после принципиального и немного скандального матча в финальном туре сезона 2019/20 случилась новая встреча черниговцев и луганчан. Правда, и столь короткого периода оказалось достаточно для серьезных кадровых изменений. В частности, Денис Фаворов, который еще в июле был капитаном Десны, вышел в старте Зари на правом фланге обороны.

Десна – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

Долго команды не запрягали. Уже на 5-й минуте Кочергин пробил по воротам хозяев, но мяч стал легкой добычей Паста. Тут же Кабаев попытался убежать в быструю контратаку со своей половины поля – черниговцы вовремя вернулись. А еще несколько минут спустя тот же Кочергин пытался прорваться по центру, но его вовремя остановил Конопля.

В свою очередь Десна ответила неточным ударом Домбровского с дальней дистанции. Постепенно игра успокоилась, а команды сбились на забросы вперед. Изменить такой ход поединка пытались индивидуально сильные исполнители Десны и Зари. Однако, удар луганчанина Юрченко со штрафного прошел над воротами, а Калитвинцев издалека не попал в левый угол ворот Шевченко. Затем Кочергин и Хомченовский дважды проверили Паста – мимо.

А на 30-й гости понесли серьезную потерю, когда Калитвинцев грубо въехал в Абу Ханну, и немец через несколько минут вынужден был завершить матч досрочно. Скрипник решил рискнуть и заменил центрбека 20-летним дебютантом – Дмитрием Поддубным. Юниор за доверие отблагодарил еще в первом тайме, когда заблокировал сольный фланговый проход Конопли.

В конце концов, Заря забила гол в раздевалку. На 43-й минуте Кочергин на скорости обошел трех защитников и успел пробросить мяч на свободного Фаворова, а Денис метров с 10-ти мощно пробил в ближнюю девятку – 0:1! Гол защитник, к его чести, не праздновал, хотя моральное право на это имел.

Старт второго тайма не предвещал беды для луганчан, но подопечные Скрипника создали проблемы на ровном месте. На 56-й минуте голкипер и защитник не разобрались, кто должен выходить на мяч, а еще один новичок Зари – Егор Назарина – вынужден был сфолить против Будковского – пенальти. К отметке подошел Александр Филиппов и уверенно пробил в нижний угол ворот Шевченко. Это 1:1.

А еще через 6 минут хозяева уже были впереди. Вратарь луганчан не слишком удачно выбил мяч после навеса с углового, а Йоонас Тамм головой эффектно замкнул повторный кросс Калитвинцева с правого фланга. В этом эпизоде, кроме Шевченко, не справились и Вернидуб с Поддубным – оба потеряли своих оппонентов, поэтому забивать мог не только эстонский защитник, но и еще минимум двое исполнителей Десны.

Быстрый камбэк черниговцев заставил Зарю заиграть активнее. Ребята Скрипника перехватили инициативу и попытались зажать хозяев на своей половине поля. Однако, особых выгод от контроля мяча луганчане так и не получили – большинство их атак оказались беззубыми, а Филиппов и Калитвинцев могли наказать Зарю в контратаках. Но в первом случае гостей спас арбитр (офсайд), а во втором – Шевченко.

Однако, третий мяч не заставил себя ждать. На 73-й минуте Калитвинцев получил передачу на левом фланге и прострелил на линию вратарской, а там Филипп Будковский спокойно отправил "пятнистого" в сетку – 3:1.

Тренерский штаб Зари попытался вернуться в игру серией замен. Это едва не сразу дало свои плоды, но Янаков джокером не стал – его закрученный удар в дальний угол Паст сумел парировать. А Калитвинцев уже минуту спустя мог довести счет до разгромного, но в быстрой контратаке не смог отдать точный пас на Будковского.

Финальный же штурм Заре не удался – Десна грамотно оборонялась, а лонгболлы к сильным сторонам луганчан трудно отнести. Как следствие, неожиданно уверенная победа черниговцев на старте нового чемпионата, ставшая хорошей заявкой на новые подвиги команды Рябоконя теперь в сезоне 2020/21.

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