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Десна уверенно одолела Зарю – камбэк Чернигова испортил сладкую месть Фаворова

19:00 - Читати українською
Десна уверенно одолела Зарю – камбэк Чернигова испортил сладкую месть Фаворова
Десна – Заря: отчет матча УПЛ

Черниговская Десна переиграла луганскую Зарю в стартовом туре Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский

Уже через месяц после принципиального и немного скандального матча в финальном туре сезона 2019/20 случилась новая встреча черниговцев и луганчан. Правда, и столь короткого периода оказалось достаточно для серьезных кадровых изменений. В частности, Денис Фаворов, который еще в июле был капитаном Десны, вышел в старте Зари на правом фланге обороны.

Десна – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

Долго команды не запрягали. Уже на 5-й минуте Кочергин пробил по воротам хозяев, но мяч стал легкой добычей Паста. Тут же Кабаев попытался убежать в быструю контратаку со своей половины поля – черниговцы вовремя вернулись. А еще несколько минут спустя тот же Кочергин пытался прорваться по центру, но его вовремя остановил Конопля.

В свою очередь Десна ответила неточным ударом Домбровского с дальней дистанции. Постепенно игра успокоилась, а команды сбились на забросы вперед. Изменить такой ход поединка пытались индивидуально сильные исполнители Десны и Зари. Однако, удар луганчанина Юрченко со штрафного прошел над воротами, а Калитвинцев издалека не попал в левый угол ворот Шевченко. Затем Кочергин и Хомченовский дважды проверили Паста – мимо.

А на 30-й гости понесли серьезную потерю, когда Калитвинцев грубо въехал в Абу Ханну, и немец через несколько минут вынужден был завершить матч досрочно. Скрипник решил рискнуть и заменил центрбека 20-летним дебютантом – Дмитрием Поддубным. Юниор за доверие отблагодарил еще в первом тайме, когда заблокировал сольный фланговый проход Конопли.

В конце концов, Заря забила гол в раздевалку. На 43-й минуте Кочергин на скорости обошел трех защитников и успел пробросить мяч на свободного Фаворова, а Денис метров с 10-ти мощно пробил в ближнюю девятку – 0:1! Гол защитник, к его чести, не праздновал, хотя моральное право на это имел.

Старт второго тайма не предвещал беды для луганчан, но подопечные Скрипника создали проблемы на ровном месте. На 56-й минуте голкипер и защитник не разобрались, кто должен выходить на мяч, а еще один новичок Зари – Егор Назарина – вынужден был сфолить против Будковского – пенальти. К отметке подошел Александр Филиппов и уверенно пробил в нижний угол ворот Шевченко. Это 1:1.

А еще через 6 минут хозяева уже были впереди. Вратарь луганчан не слишком удачно выбил мяч после навеса с углового, а Йоонас Тамм головой эффектно замкнул повторный кросс Калитвинцева с правого фланга. В этом эпизоде, кроме Шевченко, не справились и Вернидуб с Поддубным – оба потеряли своих оппонентов, поэтому забивать мог не только эстонский защитник, но и еще минимум двое исполнителей Десны.

Быстрый камбэк черниговцев заставил Зарю заиграть активнее. Ребята Скрипника перехватили инициативу и попытались зажать хозяев на своей половине поля. Однако, особых выгод от контроля мяча луганчане так и не получили – большинство их атак оказались беззубыми, а Филиппов и Калитвинцев могли наказать Зарю в контратаках. Но в первом случае гостей спас арбитр (офсайд), а во втором – Шевченко.

Однако, третий мяч не заставил себя ждать. На 73-й минуте Калитвинцев получил передачу на левом фланге и прострелил на линию вратарской, а там Филипп Будковский спокойно отправил "пятнистого" в сетку – 3:1.

Тренерский штаб Зари попытался вернуться в игру серией замен. Это едва не сразу дало свои плоды, но Янаков джокером не стал – его закрученный удар в дальний угол Паст сумел парировать. А Калитвинцев уже минуту спустя мог довести счет до разгромного, но в быстрой контратаке не смог отдать точный пас на Будковского.

Финальный же штурм Заре не удался – Десна грамотно оборонялась, а лонгболлы к сильным сторонам луганчан трудно отнести. Как следствие, неожиданно уверенная победа черниговцев на старте нового чемпионата, ставшая хорошей заявкой на новые подвиги команды Рябоконя теперь в сезоне 2020/21.

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