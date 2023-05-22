Черниговский клуб присоединился к флешмобу обращений к Барселоне, которая забыла о циничной войне, начатой россиянами в Украине

"Ждем Барселону на Черниговщине! Из нашего города очень удобно приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов.

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У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, которые потеряли свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья оккупанты как раз "подготовили" его для игры", – говорится в заметке на Facebook-странице Десны.

Напомним, что игроки Барселоны Серхи Роберто и Алехандро Бальде записали видеообращение к российским болельщикам за "поддержку и энергию". Это уже не первый раз, когда в Европе забывали о кровожадном нападении россиян на Украину – ранее Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаш поздравляли Зенит с чемпионством.

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