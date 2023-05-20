Барселона минулого тижня достроково стала чемпіоном Іспанії, а 20 травня матиме можливість розділити цю радість зі своїми фанатами, адже протистоятиме Реал Сосьєдаду на Камп Ноу.

Спаллетті та Віллаш-Боаш пробили дно, привітавши Зеніт з чемпіонством – ганебні відео

Перед поєдинком 2 гравці "блаугранас" звернулись до росіян, відео опублікував транслятор Ла Ліги на болотах. Бальде сказав: "Великий привіт усім вболівальникам Барселони на Росії! Скоро побачимося".

Роберто гидко додав: "Дорогі вболівальники з Росії, дуже дякую за вашу підтримку та енергію! Ви також частина цієї перемоги! Сподіваюсь, що разом ми виграємо ще багато титулів".

Нагадаємо, що представники європейського футболу вже не вперше ганьбляться відповідними відео, немов забуваючи, що росіяни досі щодня вбивають українців. Раніше Лучано Спаллетті й Андре Віллаш-Боаш вітали Зеніт із чемпіонством.