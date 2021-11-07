Десна виявилась сильнішою за Львів у поєдинку 14-го туру УПЛ (2:0). Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Десна підходила до зустрічі у поганій формі – підопічні Рябоконя востаннє перемагали в чемпіонаті ще 17-го вересня. Львів же в минулому турі обіграв Колос та прагнув продовжити вдалу серію. Втім, у першому таймі команди створили досить мало моментів. Львів був трохи гострішим, проте їхні напівшанси не дозволили побачити глядачам бодай один м'яч до перерви.

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На старті другого тайму Рябоконь провів подвійну заміну, що досить швидко принесло результат. На 52 хвилині Десна розіграла корнер, Брікнер вибив м'яч зі штрафного прямо на ногу Калітвінцеву. Удар в дотик з лету – Десна вийшла вперед у рахунку.

Львів спробував більшими силами піти в атаку, проте ближче до кінця зустрічі пропустив ще раз – Завійський пробив з-за меж штрафного прямо в Ільющенкова, а голкіпер не зумів відбити м'яч. У компенсований час Романчук залишив Львів у меншості через грубий підкат проти Завійського. 2:0 – Десна змогла перервати 5-матчеву серію без перемог в чемпіонаті.

Таким чином, чернігівці набрали 21 пункт та піднялись на сьоме місце, Львів з 10 очками залишився у зоні вильоту.

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