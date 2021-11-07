Десна подходила к встрече в плохой форме – подопечные Рябоконя в последний раз побеждали в чемпионате еще 17 сентября. Львов же в прошлом туре обыграл Колос и стремился продолжить удачную серию. Впрочем, в первом тайме команды создали достаточно мало моментов. Львов был немного острее, однако их полушансы не позволили увидеть зрителям хотя бы один мяч до перерыва.

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На старте второго тайма Рябоконь провел двойную замену, что довольно быстро принесло результат. На 52 минуте Десна разыграла корнер, Брикнер выбил мяч со штрафного прямо на ногу Калитвинцеву. Удар в касание с лета – Десна вышла вперед в счете.

Львов попытался большими силами пойти в атаку, однако ближе к концу встречи пропустил еще раз – Завийский пробил из-за пределов штрафной прямо в Ильющенкова, а голкипер не сумел отбить мяч. В компенсированное время Романчук покинул Львов в меньшинстве из-за грубого подката против Завийского. 2:0 – Десна смогла прервать 5-матчевую серию без побед в чемпионате.

Таким образом черниговцы набрали 21 пункт и поднялись на седьмое место, Львов с 10 очками остался в зоне вылета.

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