У рамках 14-го туру УПЛ Зоря розгромила Верес, а героєм зустрічі став Захедітабар Шахаб, який оформив хет-трик. Читайте звіт про зустріч Зоря – Верес на Футбол 24.

Перший тайм видався безгольовим. Зоря трохи більше володіла ініціативою, проте до гострих моментів це призвело одного разу – після флангової передачі Луньова Гладкий забив, але перед цим відштовхнув захисника. Верес же також відзначився забитим м'ячем Сергійчука, але через офсайд Нємчанінова його також скасували.

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Старт другої половини визначив долю зустрічі. На 47 хвилині Шахаб замкнув навіс Сайядманеша з лівого флангу, випередивши Нємчанінова. А вже через 2 хвилини Луньов вивів того таки Шахаба віч-на-віч, а нападник втік від захисника, обіграв воротаря та забив у порожні ворота.

Далі Зоря мала ще один шикарний момент – Гладкого розрізною передачею вивели на ударну позицію в штрафному, але Олександр поцілив у стійку. А на 84 хвилині Шахаб поставив крапку в зустрічі, добивши м'яч у ворота після удару Гладкого та рикошету від захисника. Сайядманеш міг добити Верес, однак іранець після свого виходу віч-на-віч поцілив у стійку.

Ця перемога дозволила Зорі набрати 29 очок, обігнати СК Дніпро-1 та Ворсклу та піднятись на третю сходинку. Верес же з 19 пунктами залишився сьомим.

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