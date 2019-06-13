Десна відкликала свій голос за єдиний пул під Футбол 1/2

Чернігівська Десна змінила своє рішення щодо єдиного пулу під каналами Футбол 1/2.

"Десна останній рік комфортно працювала з телеканалом Футбол, ми і далі зацікавлені у співпраці. Вчора на загальних зборах клубів УПЛ я як президент Десни підтримав проект по реалізації телеправ, тим самим створивши прецедент дискомфорту для вболівальників через можливе різке зростання вартості перегляду матчів.

"Вони всі вболівальники Шахтаря", – Рафаїлов знову розкритикував канали Футбол 1/2

Також створило прецедент зменшення прав команд, порушивши правила регламенту УЄФА, втрутившись у можливий фінансовий результат кожної з команд через поняття вартості гудвілу і прав інтелектуальної власності.

Це може негативно позначитися на всіх клубах УПЛ, оскільки фінансові показники і розрахунки на засіданні не представлені. А договір може нести в собі умови зниження, що негативно позначиться на фінансуванні клубів.

При цьому ми побачили гоніння на флагмана українського футболу. Відмова від участі провідних українських клубів в єврокубках може завдати більшої шкоди, ніж введення єдиного телепулу.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений

Існує проблема недостатньої підготовки документів та інформування з питання реалізації медіаправ. Тому до врегулювання політичних питань, які можуть завдати шкоди українському футболу, і надання всіх фінансових документів з питання введення єдиного телепулу я відкликаю свій голос з даного питання.

Спорт – не платформа для політичних і економічних конфліктів", – цитує президента Десни Володимира Левіна клубний Facebook.